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05 февраля 2020, среда, 16:15 103
Верховная Рада и партии 2020-02-05T17:15:03+02:00
Українські Новини
47,9% опрошенных "Социсом" поддержали бы "Слугу народа" на выборах Рады

47,9% опрошенных "Социсом" поддержали бы "Слугу народа" на выборах Рады

Влада Билоус
Влада Билоус
Опрос, Соцопрос, Рейтинг, Выборы

47,9% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 14,4% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 12% - за "Европейскую солидарность", 8% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду, передают Українськi Новини.

Среди тех, кто намеревается голосовать и определился с выбором, 47,9% отдали бы свой голос за "Слугу народа", 14,4% - за "Оппозиционную платформу", 12% - за "Евросолидарность" , 8% - за "Батьківщину" .

Все остальные партии получают менее 5% поддержки.

Так, из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы 5-процентный барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 2,2%.

Партия "Сила и честь", которая не представлена в нынешнем парламенте, набрала 4,8% поддержки среди респондентов.

8,1% респондентов не смогли определиться, кому отдать свой голос.

"Социс" отмечает, что население показывает достаточно активную позицию по волеизъявлению: всего 17,6% украинцев утверждают, что не приняли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Опрос проводился с 20 по 27 января среди 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,1%.

Как сообщали Українськi Новини, опрос КМИС показал, что партия Вакарчука не проходит в Раду.

Ранее партия Зеленского теряла голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко. Тем временем партии Зеленского и Бойко сохраняют лидерство.

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