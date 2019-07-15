Партии Зеленского и Бойко сохраняют лидерство, - опрос

41,5% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - партию "Голос", 8,3% - "Европейскую солидарность", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7% на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

В переделах погрешности выборки результаты партий "Сила и честь" - 4,6% и "Оппозиционный блок" - 3,8%.

За партию "ВО "Свобода" готовы проголосовать 2,5%, Радикальную партию - 2,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля 2019 года.

Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщали Українські Новини, неделю назад 45,3% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,4% - "Европейскую солидарность", 6,8% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

"Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.