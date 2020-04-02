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02 квітня 2020, четвер, 18:14 28
Силові структури 2020-04-02T18:20:27+03:00
Українські Новини
Втікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві повертати не будуть, - МВС

Втікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві повертати не будуть, - МВС

Надежда Комендантова
Антон Геращенко, МВС України, Втеча, Готель
Готель
Готель "Козацький". Фото: Booking

Поліція не буде повертати назад на обсервацію у готель "Козацький" у Києві втекли з готелю громадян.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Завдання такої немає. Вони понесуть покарання у вигляді штрафів", - сказав він.

За його словами, поки ще суди не призначили жодного штрафу цим громадянам, проте є ряд інших рішень судів стосовно порушників карантину в Києві.

Також Геращенко повідомив, що у "Козацькому" на обсервації продовжує перебувати велика кількість громадян.

Він не уточнив, скільки саме там знаходиться громадян, зазначивши тільки їх "значна кількість".

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 60 адмінпротоколів щодо втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві чоловік втекли. Раніше повідомлялося про те, що прилетіли з В'єтнаму українці прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. Вони заявили, що їх не попереджали про обов'язкову обсервації в Україні, а також їм заборонили будь-які контакти з пресою.

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Втікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві повертати не будуть, - МВС
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