Втікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві повертати не будуть, - МВС

Поліція не буде повертати назад на обсервацію у готель "Козацький" у Києві втекли з готелю громадян.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Завдання такої немає. Вони понесуть покарання у вигляді штрафів", - сказав він.

За його словами, поки ще суди не призначили жодного штрафу цим громадянам, проте є ряд інших рішень судів стосовно порушників карантину в Києві.

Також Геращенко повідомив, що у "Козацькому" на обсервації продовжує перебувати велика кількість громадян.

Він не уточнив, скільки саме там знаходиться громадян, зазначивши тільки їх "значна кількість".

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 60 адмінпротоколів щодо втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві чоловік втекли. Раніше повідомлялося про те, що прилетіли з В'єтнаму українці прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. Вони заявили, що їх не попереджали про обов'язкову обсервації в Україні, а також їм заборонили будь-які контакти з пресою.