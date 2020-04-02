З початку карантину Нацполиция відкрила 35 справ і склала майже 3,5 тисячі протоколів на порушників

В той час, як у Сумах чоловіка оштрафували за похід в магазин без медичної маски, Національна поліція з початку карантинних заходів відкрила 35 кримінальних проваджень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.

При цьому 21 справу відкрито за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу, і 14 справ пов'язані з порушенням карантинних заходів.

Також складено 3 421 адміністративний протокол за статтею 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для забезпечення карантинного режиму і охорони громадської безпеки на службі знаходяться 21 500 правоохоронців.

З них 15 200 поліцейських (887 залучені до охорони медичних закладів по лікуванню і обсервації громадян і до роботи на мобільних постах контролю), 3 400 військовослужбовців Національної гвардії, 166 бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій і 2 700 перемінного складу вищих навчальних закладів МВС.

Як повідомляли Українські Новини, 130 громадян, які повернулися з-за кордону і які відмовилися знаходиться вдома у самоізоляції 14 днів, оштрафовано на 17 тис. гривень за порушення режиму самоізоляції.

До цього поліція оштрафувала 5 чоловік на 17 тис. гривень за порушення карантину в Києві.

Раніше поліція склала 60 адмінпротоколів на українців, які втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві.