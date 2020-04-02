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02 апреля 2020, четверг, 12:42 124
Общество 2020-04-02T12:43:37+03:00
Українські Новини
В Киеве за нарушение карантина оштрафовали уже 5 человек на 17 тыс. гривен

В Киеве за нарушение карантина оштрафовали уже 5 человек на 17 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Штраф, Нарушение карантина
Медицинская маска
Медицинская маска

Полиция оштрафовала 5 человек на 17 тыс. гривен за нарушение карантина в Киеве, в то время, как в столице зафиксировали первую смерть от коронавируса

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"На сегодня полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, из них на нарушения режима обсервации за 2 дня - более 60 административных протоколов. На 5 человек уже наложили взыскания 17 тыс. гривен, другие протоколы сейчас на рассмотрении судов", - сказал он.

Кроме того, Кличко добавил, что 1 апреля полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе, в которое продолжали приходить посетители.

"Хочу еще раз напомнить, что ответственность за нарушение режима самоизоляции и обсервации следующая: 1 нарушение - 17 000 гривен, 2 нарушения 34 000 гривен, 3 нарушения - уголовная ответственность", - сказал мэр Киева. 

Как сообщали Українські Новини, в Украине 2 апреля уже 804 зараженных коронавирусом.

Кроме того, в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками". 

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