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02 апреля 2020, четверг, 14:21 492
Силовые структуры 2020-04-02T15:30:04+03:00
Українські Новини
За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 130 граждан, вернувшихся из-за границы

За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 130 граждан, вернувшихся из-за границы

Валерия Драгомирова
Штрафы, Карантин, самоизоляция, Нарушение карантина
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

Вернувшиеся из-за рубежа 130 граждан, которые отказались находится дома в самоизоляции 14 дней, оштрафованы на 17 тыс. гривен за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью газете "Факты".

"За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней", - сказал он.

Геращенко сообщил, что полиция будет выборочно контролировать соблюдение вернувшимися из-за границы лицами режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль над ними невозможен.

В частности полиция будет звонить таким гражданам и напоминать о требовании находиться дома, а также выезжать к ним с проверками.

Он отметил, что уже составлено более 3 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных мер, большинство из которых - в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения.

Геращенко заявил, что все полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты, в частности полицейские, которые патрулируют улицы, носят маски и их постепенно обеспечивают очками, а выезжающих к больных, которые нарушают режим самоизоляции, обеспечивают одноразовыми костюмами биологической защиты.

По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу об обеспечении до 10 апреля (предполагаемого пика эпидемии) двухнедельного запаса средствами защиты каждого полицейского, который будет контактировать с людьми.

Как сообщали Українські Новини, полиция оштрафовала 5 человек на 17 тыс. гривен за нарушение карантина в Киеве.

Ранее полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве. 

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