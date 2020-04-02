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  • У Китайському Шеньчжені заборонили їсти м'ясо кішок і собак для боротьби з коронавірусом
02 квітня 2020, четвер, 15:07 18
Азія 2020-04-02T16:00:03+03:00
Українські Новини
У Китайському Шеньчжені заборонили їсти м'ясо кішок і собак для боротьби з коронавірусом

У Китайському Шеньчжені заборонили їсти м'ясо кішок і собак для боротьби з коронавірусом

Елизавета Кесельман
Китай, коронавірус в Китаї, боротьба з коронавірусом, дикі тварини
Кіт. Фото: pixabay
Кіт. Фото: pixabay

У Китаї, де після спаду епідемії коронавірусу, нова хвиля інфекції знову накрила країну, заборонили вживати в їжу м'ясо кішок і собак в рамках боротьби з коронавірусом. Про це передає BBC.

Заборона діє тільки на території міста Шеньчжень. Такі заходи вжиті з метою запобігання зараження на коронавірус від тварини до людини, а також в рамках боротьби з торгівлею диких тварин.

Наголошується, що заборона набуде чинності з першого травня.

За даними Human Society International, в Азії щороку вбивають 30 мільйонів собак для їх вживання м'яса. Однак практика поїдання собачого м'яса в Китаї не поширена, так як більша частина китайців ніколи цього не робили і не хочуть його навіть пробувати.

Як повідомляли Українські Новини, пацієнт з Китаю хворів коронавірусом майже 50 днів. Він виглядав майже здоровим, але переносив Cоvid-19.

Крім того, китайські журналісти назвали ім'я першої людини, від якого пішла епідемія коронавірусу по всьому світу.

Тим часом, Китай стурбований появою безсимптомних носіїв коронавірусу.

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