У Китайському Шеньчжені заборонили їсти м'ясо кішок і собак для боротьби з коронавірусом

У Китаї, де після спаду епідемії коронавірусу, нова хвиля інфекції знову накрила країну, заборонили вживати в їжу м'ясо кішок і собак в рамках боротьби з коронавірусом. Про це передає BBC.

Заборона діє тільки на території міста Шеньчжень. Такі заходи вжиті з метою запобігання зараження на коронавірус від тварини до людини, а також в рамках боротьби з торгівлею диких тварин.

Наголошується, що заборона набуде чинності з першого травня.

За даними Human Society International, в Азії щороку вбивають 30 мільйонів собак для їх вживання м'яса. Однак практика поїдання собачого м'яса в Китаї не поширена, так як більша частина китайців ніколи цього не робили і не хочуть його навіть пробувати.

Як повідомляли Українські Новини, пацієнт з Китаю хворів коронавірусом майже 50 днів. Він виглядав майже здоровим, але переносив Cоvid-19.

Крім того, китайські журналісти назвали ім'я першої людини, від якого пішла епідемія коронавірусу по всьому світу.

Тим часом, Китай стурбований появою безсимптомних носіїв коронавірусу.