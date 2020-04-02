З понеділка стартує онлайн-уроки для школярів 5 класу: розклад занять

З 6 квітня в Україні будуть проводити трансляції відео-уроків на Youtube-каналі Міністерства освіти і науки для учнів з 5 по 11 клас на період дії карантину. Детальний розклад занять з'явилося на сторінці Міносвіти в Facebook.

Наголошується, що уроки будуть транслювати з 11 предметів. Для п'ятого класу в їх числі будуть:

математика;

українська мова;

англійська мова;

історія;

зарядка.

Транслювати уроки з 10:00 будуть українські телеканали 112 Україна і Плюс-Плюс. Всі заняття також будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі міністерства.

Розклад онлайн-занять для 5 класу

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови для учнів п'ятих класів в рамках проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

Міністерство освіти і науки буде проводити трансляції відео-уроків для учнів 5-11 класів на своєму Youtube-каналі і 11 телеканалах з 11 предметів на період дії карантину.

Також Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.