підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 квітня 2020, четвер, 14:35 8
Суспільство 2020-04-02T16:15:02+03:00
Українські Новини
З понеділка стартує онлайн-уроки для школярів 5 класу: розклад занять

З понеділка стартує онлайн-уроки для школярів 5 класу: розклад занять

Таня Войтюк
Школа, Уроки, Навчання, Всеукраїнська школа онлайн
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

З 6 квітня в Україні будуть проводити трансляції відео-уроків на Youtube-каналі Міністерства освіти і науки для учнів з 5 по 11 клас на період дії карантину. Детальний розклад занять з'явилося на сторінці Міносвіти в Facebook.

Наголошується, що уроки будуть транслювати з 11 предметів. Для п'ятого класу в їх числі будуть:

  • математика;
  • українська мова;
  • англійська мова;
  • історія;
  • зарядка.

Транслювати уроки з 10:00 будуть українські телеканали 112 Україна і Плюс-Плюс. Всі заняття також будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі міністерства.

Розклад онлайн-занять для 5 класуРозклад онлайн-занять для 5 класу

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови для учнів п'ятих класів в рамках проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

Міністерство освіти і науки буде проводити трансляції відео-уроків для учнів 5-11 класів на своєму Youtube-каналі і 11 телеканалах з 11 предметів на період дії карантину.

Також Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.

Більше новин про: Школа Уроки Навчання Всеукраїнська школа онлайн

Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-урок...
В Україні в старшій школі можуть виключити з обов'...
Всеукраїнська школа онлайн. Де проводитимуть транс...
У 2020 різко зростуть ціни на контрактну форму нав...
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований
Рівень довіри до Зеленського продовжує знижуватися, - опитування
Новини
"Фармак" продовжує забезпечувати пацієнтів необхідними ліками 16:08
З початку карантину Нацполиция відкрила 35 справ і склала майже 3,5 тисячі протоколів на порушників 15:48
Аудит виявив непрозорий розподіл премій між підрозділами НСТУ 15:33
Кожен другий українець вважає, що влада погано борються з коронавірусом 15:29
У Києві медичні маски можна придбати в аптеках трьох мереж: ціни та наявність 15:29
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Поліція склала 60 адмінпротоколів на втікачів з обсервації в готелі "Козацький" в Києві 10:52 Виправлено
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok