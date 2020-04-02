За порушення режиму самоізоляції оштрафували 130 громадян, які повернулися з-за кордону

130 громадян, які повернулися з-за кордону та відмовилися перебувати вдома на самоізоляції 14 днів, оштрафовані на 17 тис. гривень за порушення режиму самоізоляції.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю газеті "Факти".



"За порушення режиму самоізоляції сьогодні вже оштрафовано 130 громадян із тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів", - сказав він.



Геращенко повідомив, що поліція вибірково контролюватиме дотримання людьми, які повернулися з-за кордону, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль за ними неможливий.



Зокрема поліція буде телефонувати таким громадянам і нагадувати про вимогу перебувати вдома, а також виїжджати до них із перевірками.



Він зазначив, що вже складено понад 3 тис. адміністративних протоколів за порушення карантинних заходів, більшість з яких - стосовно власників кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів, які вчасно не закрили свої заклади.



Геращенко заявив, що всіх поліціянтів, які контактують із громадянами, забезпечено засобами захисту, зокрема тих, які патрулюють вулиці, носять маски та їх поступово забезпечують окулярами, а тих, які виїжджають до хворих, що порушують режим самоізоляції, забезпечують одноразовими костюмами біологічного захисту.



З його слів, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков надав вказівку про забезпечення до 10 квітня (передбачуваного піку епідемії) двотижневого запасу засобами захисту кожного поліціянта, який буде контактувати з людьми.



Як повідомляли Українські Новини, поліція оштрафувала 5 осіб на 17 тис. гривень за порушення карантину в Києві.

Раніше поліція склала 60 адмінпротоколів на осіб, які втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві.