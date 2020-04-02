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02 квітня 2020, четвер, 13:22 23
Суспільство 2020-04-02T14:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, чи отримають працівники "швидкої допомоги" доплати через коронавірус

Кличко розповів, чи отримають працівники "швидкої допомоги" доплати через коронавірус

Елена Новикова
Медики, Коронавірус, коронавірус в Києві, Доплати медикам
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

В той час, як у столиці зафіксували першу смерть від коронавірусу, в Києві на доплати медикам виділили майже 900 млн гривень. Доплати отримають всі медики столиці, в тому числі і працівники "швидкої допомоги". Про це в четвер, 2 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, Кличкоа, прокоментував ситуацію про те, що в багатьох регіонах працівники "швидкої допомоги" обурені тим, що уряд не вніс їх у перелік категорій медиків, які отримають доплати за роботу з людьми, інфікованими коронавірусом. Він уточнив, що в Києві всі медпрацівники отримають доплати. На це додатково виділили кошти.

"Що стосується Києва. Підкреслюю, в столиці медики швидкої отримають доплати. На це місто виділило додаткові кошти після перерозподілу бюджету. Всього на доплати всім медпрацівникам Києва ми додатково виділили 894 млн гривень", - сказав Кличко.

 

Як повідомляли Українські Новини, у Києві вже оштрафували на 17 тисяч гривень 5 осіб за порушення карантину.

Раніше Віталій Кличко заявив про те, що в Києві подешевшали продукти в магазинах.

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