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02 апреля 2020, четверг, 12:41 22
Общество 2020-04-02T12:42:56+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что в Киеве подешевели продукты

Кличко заявил, что в Киеве подешевели продукты

Анна Рудык
Виталий Кличко, Цены на продукты, Подорожание продуктов, карантин в Украине
Продукты. Фото: facebook/Alexey Doroshenko
Продукты. Фото: facebook/Alexey Doroshenko

После резкого подорожания продуктов первой необходимости в Киеве, цены начали стабилизироваться. Об этом во время брифинга сегодня, 2 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко. 

Так, Кличко констатировал, что киевляне после введения карантина создали ажиотаж, скупая дезинфекторы и продукты первой необходимости.

Он отметил, что Киев обратился к правительству относительно контроля над ценами и к Антимонопольному комитету Украины. Киевское областное отделение АМКУ уже открыло дело против поставщиков продуктов питания самых крупных сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов.

Также и мы, и специалисты АМКУ мониторим ситуацию. Хочу отметить, что за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не растут. наоборот, в некоторых сетях и магазинах выровнялись, а на некоторые товары даже снизились. Также призываю киевлян, если увидите, что магазины снова начинают поднимать цены на товары первой необходимости, сразу сообщайте в контактный центр по телефону 1554 или на горячую линию АМКУ”, - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Также цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

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