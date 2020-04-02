Кличко заявил, что в Киеве подешевели продукты

После резкого подорожания продуктов первой необходимости в Киеве, цены начали стабилизироваться. Об этом во время брифинга сегодня, 2 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко констатировал, что киевляне после введения карантина создали ажиотаж, скупая дезинфекторы и продукты первой необходимости.

Он отметил, что Киев обратился к правительству относительно контроля над ценами и к Антимонопольному комитету Украины. Киевское областное отделение АМКУ уже открыло дело против поставщиков продуктов питания самых крупных сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов.

“Также и мы, и специалисты АМКУ мониторим ситуацию. Хочу отметить, что за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не растут. наоборот, в некоторых сетях и магазинах выровнялись, а на некоторые товары даже снизились. Также призываю киевлян, если увидите, что магазины снова начинают поднимать цены на товары первой необходимости, сразу сообщайте в контактный центр по телефону 1554 или на горячую линию АМКУ”, - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Также цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.