У Росії не виключають перенесення параду Перемоги в Москві на осінь

Однозначної відповіді на питання, як в Україні будуть вшановувати 75-річчю з дня перемоги у Другій світовій війні, суспільство поки що не отримало. Нагадаємо, як інформували Українські Новини, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня.

У той же час, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що має намір святкувати 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і розробило відповідний план державних урочистих заходів.

А в Росії, яка активно на вищому державному рівні готується до цієї напівюбілейної дати, виникла серйозна проблема з організацією парадних заходів на Красній площі Москви, повідомляє місцевий портал rbc.ru. І всьому виною – пандемія коронавірусу.

Влада РФ розглядає кілька сценаріїв проведення параду Перемоги в Москві через поширення хвороби, пишуть репортери з посиланням на джерела, близькі до Міноборони та адміністрації президента. У першому випадку парад буде приурочений до річниці закінчення Другої світової війни. 1 квітня Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект про перенесення цієї пам'ятної дати з 2 на 3 вересня. За даними видання, також розглядається перенесення параду на початок листопада.

Поки що основних сценаріїв два: проведення параду в повноформатному режимі з перенесенням на осінь або 9 травня без глядачів.

Напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що жодних змін щодо параду Перемоги в Москві поки не приймалося, але "ситуація моніториться".

Як інформувало агентство, один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Грандіозним парадним дійством відзначив свій черговий ювілей Китай. З нагоди 70-ї річниці Китайської Народної Республіки, в Пекіні провели масштабний військовий парад за участю 15 тисяч військовослужбовців, серед яких були представники сухопутних військ, військово-морського флоту, військової авіації і поліції. Крім цього, в параді взяли участь 580 одиниць військової техніки і 160 літаків.