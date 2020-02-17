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17 февраля 2020, понедельник, 13:13 17
Верховная Рада и партии 2020-02-17T13:13:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко предлагает Раде отправить делегацию в москву на 75-летие Победы

Платформа Бойко предлагает Раде отправить делегацию в москву на 75-летие Победы

Татьяна Зотова
Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, Вадим Рабинович, Парад, Москва
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook

Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Об этом Рабинович заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады.

"Приближается великая дата - 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что парламенту необходимо сформировать парламентскую делегацию на участие в параде победы в Москве. Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом", - отметил Рабинович.

Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

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