Китай отпраздновал 70-летие КНР грандиозным парадом

По случаю 70-й годовщины Китайской Народной Республики, в Пекине провели масштабный военный парад с участием 15 тысяч солдат. Соответствующие фото опубликовало издание Daily China.\r\nВ параде на площади Тяньанмэнь в Пекине во вторник, 1 октября, приняли участие 15 тысяч военнослужащих, среди которых были представители сухопутных войск, военно-морского флота и женской милиции. Помимо этого в параде так же учавствовало 580 единиц военной техники и 160 самолетов. \r\n[gallery-6063]\r\nКак сообщали Українські Новини, на военном параде также была продемонстрирована самая современная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой превышает показатели ее аналогов в других странах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапомним, согласно официальному сообщению, опубликованному государственными статистическими службами в КНР, страна заняла первое место в мире по вкладу в глобальный экономический рост с 2006 года, а уровень урбанизации в Китае за последние 70 лет существенно вырос.\r\nТем временем Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.