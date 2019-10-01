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01 октября 2019, вторник, 19:11 813
Азия 2019-10-01T19:13:01+03:00
Українські Новини
Китай отпраздновал 70-летие КНР грандиозным парадом

Китай отпраздновал 70-летие КНР грандиозным парадом

По случаю 70-й годовщины Китайской Народной Республики, в Пекине провели масштабный военный парад с участием 15 тысяч солдат. Соответствующие фото опубликовало издание Daily China.

В параде на площади Тяньанмэнь в Пекине во вторник, 1 октября, приняли участие 15 тысяч военнослужащих, среди которых были представители сухопутных войск, военно-морского флота и женской милиции. Помимо этого в параде так же учавствовало 580 единиц военной техники и 160 самолетов. 

Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China

Как сообщали Українські Новини, на военном параде также была продемонстрирована самая современная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой превышает показатели ее аналогов в других странах.

Напомним, согласно официальному сообщению, опубликованному государственными статистическими службами в КНР, страна заняла первое место в мире по вкладу в глобальный экономический рост с 2006 года, а уровень урбанизации в Китае за последние 70 лет существенно вырос.

Тем временем Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.

Больше новостей о: Китай КНР Военный парад Китайская Народная Республика

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