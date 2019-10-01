Китай отпраздновал 70-летие КНР грандиозным парадом

В параде на площади Тяньанмэнь в Пекине во вторник, 1 октября, приняли участие 15 тысяч военнослужащих, среди которых были представители сухопутных войск, военно-морского флота и женской милиции. Помимо этого в параде так же учавствовало 580 единиц военной техники и 160 самолетов.

Как сообщали Українські Новини, на военном параде также была продемонстрирована самая современная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой превышает показатели ее аналогов в других странах.

Напомним, согласно официальному сообщению, опубликованному государственными статистическими службами в КНР, страна заняла первое место в мире по вкладу в глобальный экономический рост с 2006 года, а уровень урбанизации в Китае за последние 70 лет существенно вырос.

Тем временем Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.