4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба

За станом на 1 квітня 4 співробітника Державної прикордонної служби знаходиться в обсервації, 91 – на самоізоляції.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю "РБК-Україна", передають Українські Новини.

Дейнеко повідомив, що на даний момент жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавіруса у прикордонників немає, людей з підозрою на COVID-19 також немає.

При цьому він зазначив, що 4 людини перебувають на обсервації в Головному військовому клінічному госпіталі Держприкордонслужби.

Він пояснив, що ці працівники проводили прикордонне оформлення громадян, у яких згодом був підтверджений коронавірус.

"Ми заздалегідь підготувалися, і я вважаю, що наші військовослужбовці досить добре захищені. Тобто станом на 1 квітня чотири людини у нас в обсервації і 91 – на самоізоляції", - додав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у лікаря Хмельницького військового госпіталю Збройних сил діагностований коронавірус. На ізоляції знаходяться 140 військових.

1 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 135 осіб до 804, кількість померлих від захворювання - на 3 людини до 20 порівняно з попередньою добою.

Тим часом Зеленський схвалив забезпечення економічних гарантій через епідемію коронавіруса.