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02 апреля 2020, четверг, 06:20 690
Финансы 2020-04-02T07:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил обеспечение экономических гарантий из-за эпидемии коронавируса

Зеленский одобрил обеспечение экономических гарантий из-за эпидемии коронавируса

Кира Молчанова
Цены, Бизнес, НДС, Лекарство, доплата, Владимир Зеленский, антисептик
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский. Скриншот видеообращения

Президент Владимир Зеленский одобрил обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, от которого в стране уже умерли 20 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020", — сказано в нем.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине.

Закон, в частности предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных коронавирусом, а работникам социальной защиты до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.

Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия коронавирусу и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

Закон, который подписал Зеленский, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками — установлен нулевой акциз и упрощенна админпроцедура производства и закупки спирта для дезинфекторов.

Документом также предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.

Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы — работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты.

Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отсрочила предельный срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином.

Верховная Рада на период карантина освободила от ответственности за нарушение налогового законодательства.

Верховная Рада, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

Верховная Рада разрешила использование рекомендованных Европейским Союзом, США, Китаем не зарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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