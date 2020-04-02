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02 квітня 2020, четвер, 09:33 10
Спорт 2020-04-02T10:00:01+03:00
Українські Новини
Знаменитий Вімблдонський тенісний турнір вперше з 1877 року скасували не черз світові війни

Знаменитий Вімблдонський тенісний турнір вперше з 1877 року скасували не черз світові війни

Павло Твердохліб
Спорт, Вімблдон, Пандемія, Коронавірус, Вімблдонський турнір, Вімблдонський тенісний турнір
Вімблдонський тенісний турнір, Вімблдон. Фото: wimbledon.com
Вімблдонський тенісний турнір, Вімблдон. Фото: wimbledon.com

Пандемія коронавірусу стає причиною перенесення або навіть скасування різноманітних спортивних змагань. Як повідомляли Українські Новини, організатори Олімпійських ігор у японському Токіо заявили, що головні літні змагання чотириріччя офіційно перенесено на 2021 рік у зв'язку з пандемією.

А тепер вже всеанглійський лаун-тенісний клуб оголосив про скасування через поширення коронавирусной інфекції Вімблдонського турніру. Його ігри мали стартувати 29 червня. Найстаріший турнір серії Великого шолома не відбудеться вперше з 1945 року.

Турнір проводиться щорічно з 1877 року, цей розіграш мав стати 134-м. Раніше він скасовувався тільки в періоди світових воєн (1915-1918, 1940-1945).

"З великим жалем сьогодні було прийнято рішення про те, що в 2020 році турнір буде скасовано черз проблеми громадської охорони здоров'я, пов'язаних з епідемією коронавірусу. 134-й Вімблдон пройде з 28 червня по 11 липня 2021 року", - йдеться в заяві організаторів.

Уболівальникам, які вже придбали квитки, буде повернуто їхню вартість та запропонована можливість придбати квитки на ті ж дні і корти в наступному році.

Як інформувало агентство, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення відкласти проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи до подальшого повідомлення.

Раніше стало відомо, що заплановані на останню декаду першого місяця весни товариські матчі збірної України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи УЄФА-2020 з національними командами Франції (27-го березня, Париж) і Польщі (31-го березня, Хожув), не відбудуться або ж будуть зіграні пізніше.

Крім того, на рік було перенесено проведення чемпіонату Європи УЄФА 2020 року.

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