Знаменитий Вімблдонський тенісний турнір вперше з 1877 року скасували не черз світові війни

Пандемія коронавірусу стає причиною перенесення або навіть скасування різноманітних спортивних змагань. Як повідомляли Українські Новини, організатори Олімпійських ігор у японському Токіо заявили, що головні літні змагання чотириріччя офіційно перенесено на 2021 рік у зв'язку з пандемією.

А тепер вже всеанглійський лаун-тенісний клуб оголосив про скасування через поширення коронавирусной інфекції Вімблдонського турніру. Його ігри мали стартувати 29 червня. Найстаріший турнір серії Великого шолома не відбудеться вперше з 1945 року.

Турнір проводиться щорічно з 1877 року, цей розіграш мав стати 134-м. Раніше він скасовувався тільки в періоди світових воєн (1915-1918, 1940-1945).

"З великим жалем сьогодні було прийнято рішення про те, що в 2020 році турнір буде скасовано черз проблеми громадської охорони здоров'я, пов'язаних з епідемією коронавірусу. 134-й Вімблдон пройде з 28 червня по 11 липня 2021 року", - йдеться в заяві організаторів.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

Уболівальникам, які вже придбали квитки, буде повернуто їхню вартість та запропонована можливість придбати квитки на ті ж дні і корти в наступному році.

Як інформувало агентство, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення відкласти проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи до подальшого повідомлення.

Раніше стало відомо, що заплановані на останню декаду першого місяця весни товариські матчі збірної України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи УЄФА-2020 з національними командами Франції (27-го березня, Париж) і Польщі (31-го березня, Хожув), не відбудуться або ж будуть зіграні пізніше.

Крім того, на рік було перенесено проведення чемпіонату Європи УЄФА 2020 року.