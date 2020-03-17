Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украины с Францией и Польшей наверняка не состоятся

Запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), с большой степенью уверенности, не состоятся. Ранее, как информировали Українські Новини, эти игры из-за вспышки пандемии коронавируса в Европе, должны были пройти без зрителей. Однако, сегодня стало известно, что футболистов национальной сборной Украины могут попросту не пустить в данные страны.

Об этом стало известно после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила о предложении запретить въезд на территорию Евросоюза нерезидентов данных стран сроком на 30 дней из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. В этот период въехать в Европейский союз иностранцам можно будет лишь в случае неотложной поездки. Исключения, по мнению главы Еврокомиссии, должны составить граждане, имеющие право на проживание в ЕС, дипломатические сотрудники, медики и эксперты по коронавирусу. Считать таковыми причинами проведение выставочных футбольных игр явно не приходится.

Однако полностью картина предстоящих футбольных соревнований в Европе станет понятна только лишь после намеченного на 16 марта интернет-совещания под эгидой УЕФА, куда решили созвать все заинтересованные стороны по поводу комплексных перспектив проведения матчей как на клубном уровне, так и соревнований сборных команд.

Особо отмечено, что среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020.

"Дальнейшие заявления последуют после встречи", - резюмируется в сообщении УЕФА.

Между тем, ранее Українські Новини информировали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как главный орган управления континентальным футболом официально заявил о том, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.