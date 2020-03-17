подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украины с Францией и Польшей наверняка не состоятся
17 марта 2020, вторник, 06:49 72
Спорт 2020-03-17T08:00:01+02:00
Українські Новини
Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украины с Францией и Польшей наверняка не состоятся

Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украины с Францией и Польшей наверняка не состоятся

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Еврокомиссия, Сборная Украины, Пандемия, Коронавирус, Урсула фон дер Ляйен
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook

Запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и  Польши (31-го марта, Хожув), с большой степенью уверенности, не состоятся. Ранее, как информировали Українські Новини, эти игры из-за вспышки пандемии коронавируса в Европе, должны были пройти без зрителей. Однако, сегодня стало известно, что футболистов национальной сборной Украины могут попросту не пустить в данные страны.

Об этом стало известно после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила о предложении запретить въезд на территорию Евросоюза нерезидентов данных стран сроком на 30 дней из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. В этот период въехать в Европейский союз иностранцам можно будет лишь в случае неотложной поездки. Исключения, по мнению главы Еврокомиссии, должны составить граждане, имеющие право на проживание в ЕС, дипломатические сотрудники, медики и эксперты по коронавирусу. Считать таковыми причинами проведение выставочных футбольных игр явно не приходится.

Однако полностью картина предстоящих футбольных соревнований в Европе станет понятна только лишь после намеченного на 16 марта интернет-совещания под эгидой УЕФА, куда решили созвать все заинтересованные стороны по поводу комплексных перспектив проведения матчей как на клубном уровне, так и соревнований сборных команд.

Особо отмечено, что среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020.

"Дальнейшие заявления последуют после встречи", - резюмируется в сообщении УЕФА.

Между тем, ранее Українські Новини информировали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как главный орган управления континентальным футболом официально заявил о том, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.

Больше новостей о: Спорт Футбол Еврокомиссия Сборная Украины Пандемия Коронавирус Урсула фон дер Ляйен

Футбольные еврокубки УЕФА могут получить неожиданн...
Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы остановлены из-...
Евросоюз ограничил въезд на свою территорию на 30 ...
Германия поддерживает планы США по размещению тяже...
В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции
В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта
Новости
Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина 08:15
Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине 08:02
Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украины с Францией и Польшей наверняка не состоятся 06:49
Не выходя из дома. Как пенсионерам воспользоваться услугами Пенсионного фонда во время карантина 06:00
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов 20:31
больше новостей
Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok