Названы предполагаемые даты проведения Олимпийских игр в Токио

На днях организаторы Олимпийских игр заявили, что Олимпиада официально будет перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпиаде в Токио Джон Коутс озвучил предполагаемые даты Игр. Об этом передает Reuters со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Отмечается, что Олимпийские игры должны пройти в период между теннисными турнирами "Большого шлема" – Уимблдоном, и Открытым чемпионатом США.

Все соревнования запланированы в период с середины июля до конца августа.

"Мы хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель", - сказал Коутс.

Также расписание Игр будет зависеть от пересечения с чемпионатами мира по плаванию (16 июля - 1 августа 2021 года) и легкой атлетике (6-15 августа).

По информации ведомства, Джон Коутс предложил провести Олимипаду именно в этот период, но в то же время МОК прорабатывает целый ряд возможных вариантов.

Как сообщали Українські Новини, Австралия и Канада отказались от участия в Олимпийских играх-2020 из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.