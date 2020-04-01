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01 квітня 2020, середа, 19:52 4
Силові структури 2020-04-01T19:52:43+03:00
Українські Новини
За період карантину правоохоронці затримали більше 100 розповсюджувачів фейків про коронавірус, - Зеленський

За період карантину правоохоронці затримали більше 100 розповсюджувачів фейків про коронавірус, - Зеленський

Елена Новикова
Президент, Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні

Правоохоронці затримали більше 100 осіб, які  поширювали фейки про коронавірус, за період карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"За цей час знайдено більш 100 дезінформаторів, заблоковано ряд посилань, використовуваних у злочинних цілях, заблоковані банківські рахунки шахраїв. За цим фактом розпочато 30 кримінальних справ", - сказав Президент.

Він закликав громадян бути уважними і користуватися виключно перевіреними джерелами, а також не довіряти інформації про сумнівні ліки проти коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що Росія спонсорувала розпалювання паніки в Україні через коронавірус за допомогою інтернет-агітаторів.

Раніше повідомлялося про те, що Служба безпеки виявила 79 розповсюджувачів фейків про коронавірусну інфекцію і заблокувала більше 1 тис. інтернет-спільнот.

Тим часом, Уляна Супрун розвінчала найвідоміші фейки про коронавірус.

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