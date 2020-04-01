подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 13:36 4006
Силовые структуры 2020-04-01T14:09:17+03:00
Українські Новини
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитат

СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов

Елизавета Кесельман
СБУ, Карантин, Паника, Коронавирус, Фейковая информация

Служба безопасности Украины заявила, что рассекретила группу интернет-агитаторов, которые за деньги распространяли фейковую информацию о коронавирусе в Укриане, тем самым разжигая панику среди общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что фейковую информацию агитаторы распространяли в социальной сети Facebook за деньги страны-агрессора. Так, спецслужбами установлено двое злоумышленников, которые выполняли заказы на публикации из России с целью причинения паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

 

Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей.С заказчиками обвиняемые общались через закрытую группу социальной сети "ВКонтакте", где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе. Вознаграждение за противоправную деятельность поступала из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизации заказчиков.

На данный момент обвиняемые признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов". Продолжаются неотложные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.

Как сообщали Українські Новини, США продлили санкции против России за кибератаки на правительственные сайты. 

Больше новостей о: СБУ Карантин Паника Коронавирус Фейковая информация

СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые...
На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить ...
С начала года НБУ продал из резервов $1,4 млрд...
Борис Ложкин передал Институту отоларингологии ком...
На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен
Новости
ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров заграницу 14:26
Свидетель назвал мера Одессы Труханова заказчиком нападения на Стерненко, – СМИ 14:20
В Черновицкой области от коронавируса умерла женщина, вернувшаяся из-за границы 14:19
Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса 14:07
Госбюджет недополучил 27,6 млрд гривен доходов в 1-м квартале 13:57
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
больше новостей
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok