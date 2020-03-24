Витамин С и промывание горла не спасет от коронавирса. Развенчаны самые популярные фейки о COVID-19

Пандемия коронавируса кроме паники в магазинах и аптеках привела к появлению ряда фейков о Covid-19, которые ежедневно пытается вывить киберполиця, но этого недостаточно. Информация о том, что уже изобрели лекарство от коронавируса или вакцину распространяется по миру значительно быстрее, чем ее можно обнаружить. Некоторые сообщения запугивают, некоторые обнадеживают, а многие из них имеют происхождение из России.

Самые популярные фейки о коронавирусе, его распространении и лечении собрали на странице Ульяны Супрун в социальные сети Facebook.

Опровержение распространенных фейков о коронавирусе:

Обильное питье воды не поможет "смыть" коронавирус в желудок или "вымыть" его из организма.

Пить воду - это всегда хорошая идея. Но не следует привязывать все полезные привычки к защите от коронавируса. Ведь пока не существует лекарств против этой болезни, и вода тоже не поможет остановить вирус, который уже попал на слизистую оболочку вашего организма (глаза, рот или нос). Так же вода не способна каким-то образом "вымыть" коронавирус, как в стиральной машинке.

Не поможет и полоскание горла водой (ни теплой, ни подсоленной). Это может действительно успокоить боль в горле, но нет никаких доказательств, что это убьет коронавирус остановит его проникновения в легкие.

Климат или погода не влияют на передачу коронавируса.

Вирус COVID-19 может передаваться и в холодных, и в теплых регионах, и зимой, и летом. Нормальная температура тела человека составляет 36,5 - 37°C, независимо от внешней температуры. Поэтому защищаться от заражения надо всегда.

Еще неизвестно, какое влияние на коронавирус имеет солнечный свет или ультрафиолетовое излучение от лампы. ВОЗ призывает не использовать ультрафиолетовые лампы для стерилизации рук или других участков кожи, поскольку УФ-излучение может вызвать раздражение кожи.

Горячая ванна не помешает коронавирусной болезни.

Принимать теплую ванну можно ради удовольствия или гигиены, но уничтожить коронавирус таким образом не получится. Ваша нормальная температура тела остается от 36,5 до 37 ° C, независимо от температуры воды в ванной или душе. Если вирус в середине тела - ему безразлично, принимаете ли вы ванну, или сушите волосы горячим феном. Даже если вы залезете в очень горячую воду - это скорее навредите себе, чем коронавирусу.

Коронавирус не может передаваться через укусы комаров.

Коронавирус распространяется в основном через выделения из носа или слюну, когда человек кашляет или чихает. Нет никакой информации и доказательств, которые бы предполагали, что новый коронавирус может передаваться комарами.

Пока нет вакцины от коронавируса.

Мнение, что вакцины, защищающие от пневмонии, как вакцина против пневмококковой инфекции и вакцина против Hib-инфекции, создают иммунитет от COVID-19 неправильно. Хотя вакцинация этими вакцинами все равно очень важна.

Однако, именно коронавирус, настолько новый и разный, что для защиты от него нужна новая вакцина. Сейчас такой нет.

Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет не заразиться.

Нет доказательств, что это защищает людей от коронавируса, и от любого другого известного ныне вируса. ВОЗ отмечает, что существует несколько ограниченных доказательств того, что регулярное промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Однако респираторные инфекции это не предотвращает.

Чеснок, лук, витамин С и любые другие витамины не помогают избежать заражения.

Чеснок и лук - это полезная пища. Однако, доказательств, что они защитили людей от COVID-19 нет. Также витамин С не способен повысить иммунитет. А принятие дополнительных витаминов или диетических добавок только отбирает ваши деньги.

Питайтесь сбалансировано и пейте достаточно жидкости. Но налегать на какой-то один продукт не стоит, сколько бы лайков не собрали посты с такими советами.

Заразиться коронавирусом можно в любом возрасте.

Пожилые люди и люди, имеющие серьезные болезни (астма, диабет, заболевания сердца) более уязвимы к тому, что перенесут коронавирус в тяжелой форме. Но заразиться могут все, поэтому всем необходимо заботиться о безопасности: регулярно мыть руки, избегать скопления людей, держать дистанцию.

Антибиотики неэффективны для профилактики и лечения коронавируса.

Антибиотики не работают против вирусов, они уничтожают только бактерии. Однако, во время лечения от коронавируса, пациенту могут прописать антибиотики, если он заболеет сопутствующей бактериальной инфекцией.

Лекарства против COVID-19 не существует, пока.

Поэтому реклама, призывающая покупать любые средства "для профилактики" или "уничтожения вирусов" - врет.

Однако, инфицированные вирусом должны получать помощь для облегчения и лечения симптомов, а те, кто страдает тяжелыми заболеваниями, должны получать надлежащую поддерживающую терапию.

Как сообщали Українські Новини, в сети появился новый фейк о лекарствах от коронавируса.

В Минздраве также сообщили, что коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты.