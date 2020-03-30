СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе

Помимо того, что в Украину пытались ввезти поддельные экспресс-тесты на коронавирус, Служба безопасности Украины выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. "На период действия карантина СБУ выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них - 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны", - говорится в нем. Согласно сообщению, специалисты департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность российских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Распостранителям фейков инкриминируется ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Отмечается, что еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности за ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) административного кодекса. Также киберполиция СБУ заблокировала распространение фейкового контента в более 1 тыс. интернет-сообществ, которые имеют более 500 тыс. подписчиков. В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из России и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусе. Также Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.