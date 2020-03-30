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30 марта 2020, понедельник, 17:56 336
Силовые структуры 2020-03-30T18:45:15+03:00
Українські Новини
СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе

СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе

Таня Войтюк
СБУ, Киберпреступность, Коронавирус, фейки
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Помимо того, что в Украину пытались ввезти поддельные экспресс-тесты на коронавирус, Служба безопасности Украины выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"На период действия карантина СБУ выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них - 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны", - говорится в нем.

Согласно сообщению, специалисты департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность российских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона.

Распостранителям фейков инкриминируется ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Отмечается, что еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности за ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) административного кодекса.

Также киберполиция СБУ заблокировала распространение фейкового контента в более 1 тыс. интернет-сообществ, которые имеют более 500 тыс. подписчиков.

В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из России и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусе.

Также Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.

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