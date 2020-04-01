Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета, буде під вартою щонайменше до 30 травня

Після того, як справу про вбивство журналіста Павла Шеремета засекретили, Печерський районний суд Києва продовжив арешт одній з підозрюваних — Юлії Кузьменко без права внесення застави до 30 травня. Таке рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини. Кузьменко була доставлена в суд і була присутня на засіданні. Суддя дозволив їй знаходиться поруч зі своїм адвокатом. На засіданні були присутні в масках. Як повідомляли Українські Новини, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є одна і та сама людина. у 2010 році Генеральна прокуратура назвала замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Після чого справу у зв'язку зі смертю передбачуваного замовника вбивства Гонгадзе було закрито. Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь під цілодобовий домашній арешт, який пізніше змінив на нічний. Запобіжні заходи Антоненко і Дугарь були продовжені до 4 квітня, Кузьменко — до 3 квітня. Крім того, суд продовжив терміни досудового розслідування по справі Шеремета до 12 квітня.