Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета, буде під вартою щонайменше до 30 травня

Після того, як справу про вбивство журналіста Павла Шеремета засекретили, Печерський районний суд Києва продовжив арешт одній з підозрюваних — Юлії Кузьменко без права внесення застави до 30 травня.

Таке рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини.

Кузьменко була доставлена в суд і була присутня на засіданні.

Суддя дозволив їй знаходиться поруч зі своїм адвокатом.

На засіданні були присутні в масках.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є одна і та сама людина.

у 2010 році Генеральна прокуратура назвала замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Після чого справу у зв'язку зі смертю передбачуваного замовника вбивства Гонгадзе було закрито.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь під цілодобовий домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

Запобіжні заходи Антоненко і Дугарь були продовжені до 4 квітня, Кузьменко — до 3 квітня.

Крім того, суд продовжив терміни досудового розслідування по справі Шеремета до 12 квітня.