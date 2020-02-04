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04 февраля 2020, вторник, 12:51 289
Судебная власть 2020-02-04T12:52:00+02:00
Українські Новини
Сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля

Сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля

Анна Рудык
Павел Шеремет, дело Шеремета, Убийство Шеремета
Павел Шеремет. Фото:
Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета до 12 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат одной из подозреваемых по данному делу Яны Дугарь Виталий Коломиец.

Он указал, что следователи просили продлить срок досудебного расследования на 6 месяцев, то есть до 12 июня.

В свою очередь суд принял решение о продлении расследования на 4 месяца, то есть до 12 апреля.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора отмечает, что продление расследования прежде всего необходимо для выполнения следователями органа досудебного расследования письменных указаний прокуроров от 28 января о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.

Указано, что выдвинутые стороной защиты доводы требуют дополнительного времени для их проверки, назначеные экспертизы и ряд следственных действий не могли быть завершены и приняты по объективным причинам из-за сложности уголовного производства, также необходимо провести ряд экспертиз, допросов, выемок и исследований документов и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета.

Ранее Национальная полиция Украины установила прочные связи подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлии Кузьменко ("Лиса") и ее сожителя ("Электрик"), а также супругов Грищенко ("Буча" и "Пума").

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