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31 березня 2020, вівторок, 20:44 2
Медицина 2020-03-31T21:15:29+03:00
Українські Новини
МОЗ і НСЗУ не коментують, як буде проходити запуск другого етапу медреформи з 1 квітня

МОЗ і НСЗУ не коментують, як буде проходити запуск другого етапу медреформи з 1 квітня

Ярина Вацяк
МОЗ, Медреформа, НСЗУ, другий етап медреформи
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я і Національна служба здоров'я не повідомляють про особливості запуску з 1 квітня другого етапу медичної реформи в умовах пандемії коронавірусу.

Пресслужба МОЗ, до якої Українські Новини звернулися з подібним питанням, порадила звернутися в НСЗУ.

Водночас в НСЗУ протягом дня не відповідали на дзвінки журналіста Українських Новин.

На офіційних сайтах МОЗ та НСЗУ також немає інформації щодо особливостей запуску з 1 квітня другого етапу медреформи в умовах пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня у Верховній Раді за призначення уряду Дениса Шмигаля Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість медустанов не готова до другого етапу медичної реформи.

Шмигаль потім заявив, що уряд "буде рухатися вперед" в цьому питанні, оскільки більшість роботи вже зроблено, не уточнивши буде відстрочка або перехідний період або реформу буде запущена, як раніше планувалося з 1 квітня.

Другий етап медреформи передбачає укладення кожною медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.

Національна служба здоров'я (НСЗУ) почала укладати договори на програму реімбурсації в 2020 році.

30 січня 2018 року набув чинності закон про введення системи гарантій для оплати медичних послуг за кошти державного бюджету.

Він передбачає створення Нацслужби здоров'я.

Також 30 березня Верховна Рада з другого разу призначила Степанова міністром охорони здоров'я.

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