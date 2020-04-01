УГКЦ заборонила відвідувати храми, але закликала на Благовіщення та у Вербну неділю молитися онлайн

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молиться онлайн в той час, як карантин в Україні можуть посилити.

Про це Українським Новинам повідомили в інформаційному відділі УГКЦ.

"Всі рекомендації та поради, які були дані главою УГКЦ, як відправляти богослужіння під час Страсного тижня і Великодня, вже дотримуються. Молитися онлайн", - сказали в УГКЦ.

Церква вважає, що ці і інші дні парафіянам слід утриматися від відвідування храмів через карантин.

Водночас в УГКЦ наголошують, що не можуть заборонити громадянам відвідувати церкву.

"Але ми не можемо заборонити відвідувати храми людям. Але просимо молитися онлайн", - зазначили в УГКЦ.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, 31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.