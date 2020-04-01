підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 квітня 2020, середа, 14:55 26
Суспільство 2020-04-01T16:30:04+03:00
Українські Новини
УГКЦ заборонила відвідувати храми, але закликала на Благовіщення та у Вербну неділю молитися онлайн

УГКЦ заборонила відвідувати храми, але закликала на Благовіщення та у Вербну неділю молитися онлайн

Ярина Вацяк
Карантин, УГКЦ, Свята, Благовіщення, Вербна неділя, церкви
Богослужіння. Фото: Salik.biz
Богослужіння. Фото: Salik.biz

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молиться онлайн в той час, як карантин в Україні можуть посилити.

Про це Українським Новинам повідомили в інформаційному відділі УГКЦ.

"Всі рекомендації та поради, які були дані главою УГКЦ, як відправляти богослужіння під час Страсного тижня і Великодня, вже дотримуються. Молитися онлайн", - сказали в УГКЦ.

Церква вважає, що ці і інші дні парафіянам слід утриматися від відвідування храмів через карантин.

Водночас в УГКЦ наголошують, що не можуть заборонити громадянам відвідувати церкву.

"Але ми не можемо заборонити відвідувати храми людям. Але просимо молитися онлайн", - зазначили в УГКЦ.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко закликає Кабінет Міністрів ввести жорсткі обмеження в столиці.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.

Більше новин про: Карантин УГКЦ Свята Благовіщення Вербна неділя церкви

У ПЦУ не послухалися патріарха Варфоломія і не зби...
День щастя-2020: привітання у віршах та картинках...
Кличко хоче посилити карантин у Києві...
В УГКЦ розповіли, як можуть проходити служби на Ве...
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень
Новини
В Україні стартувала програма медгарантий 16:27
Кому і коли потрібно робити експрес-тести на коронавірус 16:22
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень 16:00
Через заборгованість споживачів 62 млн гривень безперебійна доставка газу під загрозою 15:52 Прес-реліз
Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вищі, ніж у Європі, - "Інтерпайп" 15:50
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok