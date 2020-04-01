Кличко хочет ужесточить карантин в Киеве

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, котрый показал одну из столичных больниц с пациентами с коронавирусом, призывает Кабинет Министров ввести жесткие ограничения посещения гражданами парков, скверов и детских площадок.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать меры ограничений, примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий", - сказал Кличко.

Он также призвал киевлян прекратить "шастать" без необходимости.

https://www.youtube.com/watch?v=mLZ8bYhmJXU" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, по данным Министерства здравоохранения, 31 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 120 человек до 669, количество умерших от заболевания - на 4 человека до 17 по сравнению с предыдущими сутками, больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве -134.

В то же время, по данным Киевской городской государственной администрации, в Киеве за прошлые сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 человек до 132.