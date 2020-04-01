подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 13:12 589
Общество 2020-04-01T13:17:09+03:00
Українські Новини
Кличко хочет ужесточить карантин в Киеве

Кличко хочет ужесточить карантин в Киеве

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Карантин, Парки, Коронавирус, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Мариинский парк. Фото: zeft.in.ua
Мариинский парк. Фото: zeft.in.ua

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, котрый показал одну из столичных больниц с пациентами с коронавирусом, призывает Кабинет Министров ввести жесткие ограничения посещения гражданами парков, скверов и детских площадок.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать меры ограничений, примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий", - сказал Кличко.

Он также призвал киевлян прекратить "шастать" без необходимости.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Министерства здравоохранения, 31 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 120 человек до 669, количество умерших от заболевания - на 4 человека до 17 по сравнению с предыдущими сутками, больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве -134.

В то же время, по данным Киевской городской государственной администрации, в Киеве за прошлые сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 человек до 132.

Больше новостей о: Виталий Кличко Карантин Парки Коронавирус коронавирус в Киеве карантин в Киеве

В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных
Новости
Борис Ложкин передал Институту отоларингологии комплекты защиты от коронавируса 13:39
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ 13:26
Гривна после роста резко обвалилась. Курс НБУ на 2 апреля 13:23
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли 09:14
больше новостей
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19 09:13
больше новостей
Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok