На великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ

В той час, як мер Києва Віталій Кличко закликає Кабмін ввести жорсткі обмеження у столиці, влада розглядає можливість введення більш жорстких карантинних заходів і веде переговори з медіагрупою про трансляцію пасхальних богослужінь.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента за підсумками щоденного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського по боротьбі з поширенням коронавірусу, передають Українські Новини.

"На нараді було розглянуто можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема йшлося про режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на великодні свята очікується пік захворюваності коронавірусом. Для запобігання цього влада провела переговори з усіма телевізійними групами з трансляції пасхальних богослужінь. Поки тільки три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але переговори з ними тривають", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за минулу добу, 31 березня, кількість хворих коронавірусом збільшилась на 25 осіб до 132.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 31 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 120 осіб до 669, кількість померлих від захворювання - на 4 людини до 17 порівняно з попередньою добою, найбільше випадків інфікування виявлено у Києві -134.