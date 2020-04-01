Кличко показав, як "налітає" на лікарню

Мер Києва Віталій Кличко відвідав столичною лікарні №9, куди госпіталізують хворих на коронавірус, в той час, як за день в столиці підтвердили 25 нових випадків коронавірусу.

Відео з лікарні Віталій Кличков показав під час брифінгу.

За словами мера, відео було зняв вчора ввечері, 31 березня, у столичній лікарні №9.

Лікарі розповідають, що в інфекційному відділенні знаходиться 40 хворих, лікарня майже заповнена, 6 пацієнтів перебувають в реанімації у тяжкому стані.

Черговий лікар підтвердила, що є все необхідне, є апаратура, є пульсоксиметри, але не вистачає банального захисного одягу, масок, рукавичок. Вони є, але ненадовго. При цьому потоку людей, який є. На день на кожного медпрацівника потрібно близько 50 пар рукавичок, оскільки після входу в кожен бокс їх треба міняти.

Заступник директора міської клінічної лікарні № 9 говорить, що медперсонал забезпечений всім необхідним десь на місяць.

"Десь до місяця ми забезпечені всіма необхідними засобами захисту. У нас є респіратори, 900 штук, нещодавно привезли у нас є захисні костюми, захисні халати - це місяць роботи", - зазначила лікар.

https://www.youtube.com/watch?v=mLZ8bYhmJXU" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кличко заявив, що буде без попередження перевіряти київські лікарні в яких лікують хворих коронавірусом.

Тим часом, у двох пацієнтів Олександрівської лікарні гостра дихальна недостатність через коронавірус.