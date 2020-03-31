У двух пациентов Александровской больницы острая дыхательная недостаточность из-за коронавируса

Пока в мире число заразившихся коронавирусом перевалило за 785 тысяч, в Украине два пациента, которых госпитализировали в Александровскую больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом рассказала на своей странице в Facedook главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.

Она рассказала, что одному из пациентов провели диалз. Оба подключены к аппарату ЭКМО — кровь пациентов искусственно насыщают кислородом потому что легкие сами не справляются.

"Сейчас ночь, но в больнице кипит работа. К спасению тяжелых больных приобщены не только инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, но и герои "невидимого фронта" — лаборанты, без которых невозможно ни диагностировать, ни правильно лечить ни одно заболевание! Сейчас они и днём, и ночью на посту.

Видели бы вы, как они радуются каждому негативному тесту на COVID-19!", — написала Антоненко у себя на странице.

Всего в инфекционных отделениях Александровской больницы находятся 39 человек с подтверждённым COVID-19 и ещё 21 с подозрением. С пневмонией лежат 37 пациентов.

Врачи Александровской больницы. Фото: Facebook Людмила Антоненко

Врачи и лаборанты Александровской больницы верят в выздоровление пациентов. Facebook Людмила Антоненко

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