Кличко будет делать "налеты" на медучреждения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет без предупреждения проверять киевские больницы, в которых лечат больных коронавирусом. Об этом он заявил во время брифинга сегодня, 27 марта, передают Українські Новини.

Так, Кличко рассказал, что вчера, 26 марта, без предупреждения посетил Александровскую больницу, где проверил, как и в каких условиях лечат больных коронавирусом.

"Как вы знаете, вчера без предупреждения я посетил Александровскую больницу. Лично посмотрел, что там происходит и как лечат киевлян. Внезапные такие налеты на другие опорные медучреждения я буду делать без предупреждения", - заявил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестированы 1 437 киевлян. А Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на коронавирус еще более 30 человек. Всего в Киеве 55 больных коронавирусом.

А НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Также Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства.