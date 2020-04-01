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  • Рубль після зростання почав різко падати. Курс російської нацвалюти на 1 квітня
01 квітня 2020, середа, 10:55 40
Економіка 2020-04-01T13:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль після зростання почав різко падати. Курс російської нацвалюти на 1 квітня

Рубль після зростання почав різко падати. Курс російської нацвалюти на 1 квітня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В той час, як долар і євро впали, в середу, 1 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 31 березня, підвищився на 6 копійок до 3,08 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 2 копійки і становить 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,08 3,69
Максимальний 3,42 5,00
Мінімальний 2,30 3,44

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 31 березня на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,50 коп. до 27,4773 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 квітня, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Також експерти розповіли, що відсутність співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) надасть негативний вплив на курс гривні.

Крім того, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в березні скоротився на 38,8% з 17,182 млрд гривень (на 1 березня) до 10,517 млрд гривень (на 1 квітня).

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