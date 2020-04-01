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01 апреля 2020, среда, 10:30 2389
Экономика 2020-04-01T10:30:31+03:00
Українські Новини
Доллар и евро стремительно падают. Курс валют на 1 апреля

Доллар и евро стремительно падают. Курс валют на 1 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна продолжает дорожать, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 марта на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,50 коп. до 27,4773 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 39,74 коп. до 29,9121 UAH/EUR, курс продажи понизился на 39,98 коп. до 30,8591 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4773 28,1600 29,9121 30,8591 3,08 3,69
Максимальный 27,7000 28,7000 30,3000 32,0000 3,42 5,00
Минимальный 27,0000 27,9500 28,9000 30,4500 2,30 3,44

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 апреля, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) окажет негативное влияние на курс гривны

А МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. По словам президента, МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд. 

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