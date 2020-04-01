Долар і євро стрімко падають. Курс валют на 1 квітня

В той час, як гривня продовжує дорожчати, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 31 березня на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,50 коп. до 27,4773 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 39,74 коп. до 29,9121 UAH/EUR, курс продажу знизився на 39,98% до 30,8591 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,4773 28,1600 29,9121 30,8591 3,08 3,69 Максимальний 27,7000 28,7000 30,3000 32,0000 3,42 5,00 Мінімальний 27,0000 27,9500 28,9000 30,4500 2,30 3,44

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 квітня, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Також експерти розповіли, що відсутність співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) надасть негативний вплив на курс гривні.

А МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України. За словами президента, МВФ може збільшити фінансування України за новою програмою до $8 млрд.