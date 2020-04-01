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01 квітня 2020, середа, 09:46 20
Фінанси 2020-04-01T11:00:03+03:00
Українські Новини
До карантину НБУ встиг оштрафувати 3 банки на 4,4 млн

До карантину НБУ встиг оштрафувати 3 банки на 4,4 млн

Сергій Жолобецький
НБУ, Банки, Карантин, Штраф, Фінмоніторинг, держфінмоніторинг
Банки продовжують порушувати фінмоніторинг
Банки продовжують порушувати фінмоніторинг

У той час як у лютому профіцит зведеного платіжного балансу склав 733 млн доларів

Національний банк у березні оштрафував РВС Банк на 3 млн гривень, банк "Український капітал" – на 0,8 млн і Укрексімбанк на 0,6 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у березні 2020 застосував до чотирьох банків заходи впливу.

зокрема, до ПроКредит Банку застосовано письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Банк "Український капітал" оштрафований на 800 тис. гривень за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів.

РВС Банк оштрафовано на 3 млн гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних, що призвело до обслуговування клієнтів-юридичних осіб, стосовно фінансових операцій яких відсутні документи, що підтверджують явну економічну доцільність (сенс) фінансових операцій.

Укрексімбанк оштрафований на 600 тис. гривень за невиконання обов'язку здійснювати вивчення клієнтів у випадках, встановлених законом, а також здійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів.

Заходи впливу до банків застосовані за порушення, які були виявлені до введення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк оштрафував Перший інвестиційний банк на 200 тис. гривень, А-Банк і банк "Львів" за 400 тис. гривень кожен за порушення фінансового моніторингу.

Державний Ощадний банк продовжив дію платіжних карток, термін яких закінчується під час карантину, до 1 липня 2020 року.

НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти.

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