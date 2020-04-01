В феврале профицит сводного платежного баланса составил $733 млн

В то время, как премьер рассказал, сколько Украине надо погасить долгов в текущем году, дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 159 млн долларов (в феврале прошлого года - 249 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров вырос на 1.2% (в январе - на 2.2%).

В то же время их импорт сократился на 4,7% (в январе - на 1.6%), а без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в начале 2019 импорт товаров вырос на 0.5% (в январе - на 2.5%).

За два месяца 2020 профицит текущего счета составил 563 млн долларов (в январе-феврале 2019 - 376 млн долларов).

Объемы экспорта товаров составили 3.6 млрд долларов.

Объемы импорта товаров составили 4.5 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта уменьшились на 11.6% (в январе - 16.8%), объемы неэнергетического импорта - на 3.2% (в январе увеличились на 2.6%).

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в феврале составил 157 млн ​​долларов (в феврале 2019 - 247 млн ​​долларов).

Чистый приток по финансовому счету составил 890 млн долларов (в феврале прошлого года финансовый счет был сбалансированным).

Это обусловлено преимущественно операциями частного сектора, по которым приток составил 831 млн долларов (в феврале 2019 чистый отток составил 38 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 733 млн долларов (в феврале 2019 дефицит составлял 248 млн долларов).

Погашение долга перед МВФ составило 136 млн долларов.

По состоянию на 1 марта 2020 году объем международных резервов вырос до 27,0 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.0 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.