В Ощадбанке рассказали, что будет с карточками, срок которых истекает на карантине

Государственный Ощадный банк продолжил действие платежных карточек, срок которых истекает во время карантина, до 1 июля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком",- говорится в нем.

Как отметили в банке, клиенты могут спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками.

Совершать покупки можно в онлайн-магазинах и банковские операции дистанционно в Ощад 24/7.

Указывается, что в Ощад 24/7 можно также оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.

Как сообщали Українські Новини, государственный Ощадный банк работает в стандартном режиме. Также служба инкассации Ощадбанка работает в усиленном режиме для обеспечения отделений и банкоматов наличными средствами.

А НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Кроме того, НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.