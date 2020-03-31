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31 березня 2020, вівторок, 19:58 39
Суспільство 2020-03-31T21:30:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що замикати людей в тухлих квартирах - не метод

Лукашенко заявив, що замикати людей в тухлих квартирах - не метод

Ольга Фандорина
Білорусь, Олександр Лукашенко, Коронавірус, коронавірус в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає невдалою ідеєю масову ізоляцію громадян в умовах боротьби з пандемією коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє Радіо Свобода у вівторок, 31 березня.

Замикати людей в тухлих квартирах – це не метод, – заявив Лукашенко і додав, що при респіраторних захворюваннях потрібно навпаки "виходити на вулицю, подихати свіжим повітрям і провітрювати приміщення".

В закритих квартирах, на думку глави Білорусі, люди знаходяться "в атмосфері вірусів і часто занадто пізно, вже в критичному стані, надходять на лікування".

"Працювати треба точково, а не перекривати все підряд", – резюмував президент.

Як повідомляли "Українські Новини", у Білорусі запропонували боротися з коронавірусом за допомогою трактора.

Тим часом, раніше 26 березня в зв'язку з пандемією коронавіруса російські власті видали указ про тимчасове закриття церков і розважальних центрів у Москві та Санкт-Петербурзі на оголошену президентом Росії Володимиром Путіним вихідну тиждень.

Росія припиняє авіасполучення з усіма країнами.

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