Депутат Лерос НАБУ просить взяти його під охорону

Депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу"), якого Єрмак звинуватив у просуванні чиновника часів Порошенка на посаду заступника міністра, просить Національне антикорупційне бюро взяти його під охорону. Про це він повідомив Українським Новинам. "Я звернувся до НАБУ з відповідним проханням", - сказав він. Зі слів Лероса, його прохання поки не розглянуто, тому він ще не знаходиться під охороною НАБУ. "Ви ж бачите, що відбувається? Тому може трапиться все що завгодно", - прокоментував Лерос своє прохання про охорону. Як повідомляли Українські Новини, Лерос НАБУ просить перевірити інформацію у відеозаписах з можливою участю брата Єрмака. САП відкрила кримінальне провадження у зв'язку із зверненням. Єрмак заявив про намір звернутися в Службу безпеки України Державне бюро розслідувань через опубліковані Леросом відео з нібито його братом. Все почалося з того, що нардеп від "Слуги народу" Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" госдолжностями. На "плівках Єрмака" його брат обговорює з кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток.