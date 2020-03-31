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31 березня 2020, вівторок, 17:59 17
Верховна Рада і партії 2020-03-31T18:05:32+03:00
Українські Новини
Депутат Лерос НАБУ просить взяти його під охорону

Депутат Лерос НАБУ просить взяти його під охорону

Таня Войтюк
НАБУ, Андрій Єрмак, Гео Лерос, плівки Єрмака
Гео Лерос. Фото: Facebook
Гео Лерос. Фото: Facebook

Депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу"), якого Єрмак звинуватив у просуванні чиновника часів Порошенка на посаду заступника міністра, просить Національне антикорупційне бюро взяти його під охорону.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я звернувся до НАБУ з відповідним проханням", - сказав він.

Зі слів Лероса, його прохання поки не розглянуто, тому він ще не знаходиться під охороною НАБУ.

"Ви ж бачите, що відбувається? Тому може трапиться все що завгодно", - прокоментував Лерос своє прохання про охорону.

Як повідомляли Українські Новини, Лерос НАБУ просить перевірити інформацію у відеозаписах з можливою участю брата Єрмака.

САП відкрила кримінальне провадження у зв'язку із зверненням.

Єрмак заявив про намір звернутися в Службу безпеки України Державне бюро розслідувань через опубліковані Леросом відео з нібито його братом.

Все почалося з того, що нардеп від "Слуги народу" Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" госдолжностями.

На "плівках Єрмака" його брат обговорює з кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток.

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