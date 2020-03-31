Ермак обвинил Лероса в обманном продвижении чиновника времен Порошенко на должность замминистра

После того, как появились "пленки Ермака", на которых его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обвиняет депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации (КГГА) времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я остановил (попытки) этого господина, который является депутатом от партии "Слуга народа", обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека из бывшей власти, который работал в Киевской государственной администрации. Сначала нам предлагали этого человека в КГГА назначить, потом этот человек появился, когда было последнее решение Кабинета Министров господина Гончарука. Я остановил это и, безусловно, у господина Лероса после этого соответствующее отношение, что меня не удивляет", - сказал Ермак.

Ермак не назвал личность этого человека и не уточнил, в какое министерство предлагалось его назначить.

Руководитель Офиса также считает, что видеозаписи с участием лица, похожего на его брата Дениса Ермака, являются попыткой срыва голосований на внеочередной сессии Рады 30 марта, и что самого Лероса используют для дискредитации власти.

"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день того, как в парламенте рассматривались вчера, я думаю мы все следили за этим, очень важные вопросы. Вы видели, что там происходило. Вы как умные люди понимали, кто, как там действовал; кто делал все, чтобы этого не произошло, чтобы Украина оказалась на грани дефолта", - подчеркнул политик.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможное незаконное влияние брата Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.

Напомним, в феврале Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.