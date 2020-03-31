Долар на міжбанку різко обвалився

В той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 50 коп. до 27,60 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,85-27,95 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,55-27,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,57-27,63 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,26% з 23,74 UAH/USD до 27,60 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Тим часом НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.