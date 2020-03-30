Гривна на межбанке упала в цене

В то время, как НБУ обменял 180 млн долларов наличных на безналичные курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,07-28,15 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,01-28,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,08-28,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,37% с 23,74 UAH/USD до 28,10 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 31 марта, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.