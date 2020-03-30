подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 19:38 349
Финансы 2020-03-30T19:42:07+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке упала в цене

Гривна на межбанке упала в цене

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Курс валют
Курс валют

В то время, как НБУ обменял 180 млн долларов наличных на безналичные курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,07-28,15 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,01-28,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,08-28,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,37% с 23,74 UAH/USD до 28,10 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 31 марта, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара курс на межбанке

В Украине возник дефицит наличных долларов. НБУ ме...
Доллар рухнул после выходных. Курс валют на 30 мар...
Гривна резко взлетела. Курс НБУ на 31 марта...
Гривна дешевеет. Курс валют на межбанке...
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина
Рада назначила Марченко новым главой Минфина
Новости
Жанна Кравчук стала главным ученым фармацевтической компании "Дарница" 20:37
Facebook пожертвует $100 млн для издательств, чьи рейтинги упали из-за пандемии коронавируса 20:34
Принц Чарльз выздоровел от коронавируса 20:28
Forbes возвращается в Украину и готовится к скорому выпуску первого журнала 20:04
Мировой туризму потеряет почти треть от 1,5 триллиона долларов из-за коронавируса, - UNWTO 19:59
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00
больше новостей
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
больше новостей
Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok