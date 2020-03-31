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31 марта 2020, вторник, 10:30 668
Экономика 2020-03-31T10:30:08+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать. Курс валют на 31 марта

Доллар продолжает падать. Курс валют на 31 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как НБУ повысил курс гривны, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,01 коп. до 30,4474 UAH/EUR, курс продажи понизился на 18,35 коп. до 31,3490 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,9358 28,5535 30,4474 31,3490 3,14 3,67
Максимальный 28,3000 30,0000 30,8000 31,8000 3,47 4,00
Минимальный 27,7000 28,3000 29,7000 31,0000 2,50 3,45

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Тем временем НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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