Доллар подешевел. НБУ обнародовал курс валют на вторник

В то время, как НБУ обменял 180 млн долларов наличных на безналичные, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,8313 1 доллар США 28,0615 1 швейцарский франк 29,2994 10 иен 2,5953 10 российских рублей 3,5161 1 евро 30,9617

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.