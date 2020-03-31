подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
31 марта 2020, вторник, 05:40 313
Финансы 2020-03-31T05:40:01+03:00
Українські Новини
Доллар подешевел. НБУ обнародовал курс валют на вторник

Доллар подешевел. НБУ обнародовал курс валют на вторник

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Обмен валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как НБУ обменял 180 млн долларов наличных на безналичные, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 марта, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,8313
1 доллар США 28,0615
1 швейцарский франк 29,2994
10 иен 2,5953
10 российских рублей 3,5161
1 евро 30,9617

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

 

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Обмен валют Курс НБУ курс доллара Курс евро

Гривна на межбанке упала в цене...
Как купить валюту, не выходя из дома. Инструкция...
Доллар рухнул после выходных. Курс валют на 30 мар...
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в ...
Рада открыла рынок земли с июля 2021
Скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой
Новости
Рада разрешила не платить за аренду помещений, но не всем. Сивохо уволили, 2 министров назначили 07:00 Новости дня
Список советников Ермака и его заместителей 06:22 Документ
В каких случаях "скорая" приедет к больным с симптомами коронавируса 06:10 Инфографика
Пасха дома и второй этап медреформы. Что поменяется в апреле для украинцев 06:00
Март закончится снегом и морозом: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло 06:00 Карта
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Новым Министром здравоохранения станет экс-глава Одесской области Максим Степанов – что о нем известно? 14:38
больше новостей
Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020, - Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok