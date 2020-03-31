Як проходять обсервацію в готелі "Пуща" евакуйовані українці

Поліція Оболонського району Києва заявляє, що всі громадяни, поміщені в готель "Пуща" на обсервацію, як і раніше знаходяться в місці ізоляції.

Про це Українським Новинам повідомила прес-офіцер відділу поліції.

"Згідно з інформацією керівництва, ніхто не залишав місце обсервації, всі на місцях", - сказала прес-офіцер.

У цілому на обсервацію в готель "Пуща" вміщено близько 30 осіб.

Всі вони розміщені на 5-му поверсі готелю.

Поліція охороняє місце обсервації.

Як повідомляли Українські Новини, кілька поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві чоловік втекли.

Раніше повідомлялося про те, що українці, які прилетіли в В'єтнаму, прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. На записі люди з силою відштовхують медиків в захисних костюмах і проламуються у двері. На місце прибули сили поліції і Нацгвардії, однак вони не сильно допомогли стримати натовп.

Тим часом туристи, які повернулися з Балі заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні, а також їм заборонили мати будь-які контакти з пресою.