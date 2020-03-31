підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 15:45 8
Силові структури 2020-03-31T17:45:02+03:00
Українські Новини
Як проходять обсервацію в готелі "Пуща" евакуйовані українці

Як проходять обсервацію в готелі "Пуща" евакуйовані українці

Елена Новикова
Нацполіція, Евакуація українців, обсервація, Пуща, Готель Пуща
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Поліція Оболонського району Києва заявляє, що всі громадяни, поміщені в готель "Пуща" на обсервацію, як і раніше знаходяться в місці ізоляції.

Про це Українським Новинам повідомила прес-офіцер відділу поліції.

"Згідно з інформацією керівництва, ніхто не залишав місце обсервації, всі на місцях", - сказала прес-офіцер.

У цілому на обсервацію в готель "Пуща" вміщено близько 30 осіб.

Всі вони розміщені на 5-му поверсі готелю.

Поліція охороняє місце обсервації.

Як повідомляли Українські Новини, кілька поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві чоловік втекли.

Раніше повідомлялося про те, що українці, які прилетіли в В'єтнаму, прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. На записі люди з силою відштовхують медиків в захисних костюмах і проламуються у двері. На місце прибули сили поліції і Нацгвардії, однак вони не сильно допомогли стримати натовп.

Тим часом туристи, які повернулися з Балі заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні, а також їм заборонили мати будь-які контакти з пресою.

Більше новин про: Нацполіція Евакуація українців обсервація Пуща Готель Пуща

У Києві вже 107 заражених коронавірусом, серед них медпрацівник
На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко
Новини
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Долар на міжбанку різко обвалився 17:23
Мер Чернівців подякував "Новій пошті" за 2 000 захисних костюмів для лікарів 17:17
Лікар, який вітався з Путіним за руку, захворів на коронавірус 17:10
Єрмак звинуватив "слугу народу" у просуванні чиновника часів Порошенка на посаду заступника міністра 16:58
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld 11:19
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію 10:55
більше новин
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok