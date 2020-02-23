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23 февраля 2020, воскресенье, 22:17 34
Общество 2020-02-23T22:18:18+02:00
Українські Новини
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином

Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином

Валерия Драгомирова
Зоряна Скалецкая, Карантин, обсервация, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Уханя, объяснила разницу между обсервацией и карантином. Обсервация - это пребывание здоровых людей в условиях изоляции. Об этом министр рассказала в видеообращении, которое выложила в Facebook.


"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - отметила она.

Обсервация же, по ее словам, означает нечто иное.

"Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса", - пояснила Скалецкая.

Также Скалецкая повторила, что в Украине пока нет инфицированных коронавирусом людей.

Как сообщали Українські Новини, Скалецкая будет контактировать с эвакуированными только с разрешения эпидемиологов.

Тем временем Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".

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