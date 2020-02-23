Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Уханя, объяснила разницу между обсервацией и карантином. Обсервация - это пребывание здоровых людей в условиях изоляции. Об этом министр рассказала в видеообращении, которое выложила в Facebook.



"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - отметила она.



Обсервация же, по ее словам, означает нечто иное.



"Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса", - пояснила Скалецкая.

Также Скалецкая повторила, что в Украине пока нет инфицированных коронавирусом людей.



Как сообщали Українські Новини, Скалецкая будет контактировать с эвакуированными только с разрешения эпидемиологов.



Тем временем Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".