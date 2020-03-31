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31 березня 2020, вівторок, 16:00 25
Суспільство 2020-03-31T17:30:03+03:00
Українські Новини
В'їзд в Івано-Франківськ обмежать з 2 квітня

В'їзд в Івано-Франківськ обмежать з 2 квітня

Валерия Драгомирова
Карантин, Івано-Франківськ, Коронавірус, Обмеження на в'їзд
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як температуру на в'їздах у Київ міряють поки вибірково, Івано-Франківськ має намір обмежити в'їзд у місто з 00:00 2 квітня.

"Організувати та забезпечити в установленому законом порядку функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в'їзд на територію міста Івано-Франківськ, у тому числі забезпечивши обов'язковий температурний скринінг і обмеживши в'їзд у місто з 00:00 годин 2 квітня, тобто з четверга",- сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Крім цього, патрульна поліція з 1 квітня повинна забезпечувати обмеження користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками у місті на час дії карантину.

Влада Івано-Франківська радить жителям сіл та районних центрів Прикарпаття без потреб не відвідувати в період карантину обласний центр.

Як повідомляли Українські Новини, 19 березня 2020 року в Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка.

23 березня в Івано-Франківську померла ще одна жінка, у якої підозрювали коронавірус.

Третьою жертвою на Прикарпатті стала жінка 1960 року, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус.

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