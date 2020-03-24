В Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Во вторник, 24 марта, на Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревали коронавирус COVID-19, который сегодня обнаружили у двоих человек в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Умерла женщина 1960 года, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Результаты анализов ожидаем из лаборатории в г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробная информация по этому случаю будет сообщена завтра, 25 марта, во время ежедневного брифинга.

Это уже третья жертва на Прикарпатье.

17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя франковка - у нее обнаружили коронавирус.

23 марта в этом же медучреждении скончалась 65-летняя женщина. Была ли она заражена коронавирусом - пока неизвестно, анализы исследуют в Киеве.

Как защититься от коронавируса:

самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра;

не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту;

продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось о том, что во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.