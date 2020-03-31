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31 березня 2020, вівторок, 15:28 33
Суспільство 2020-03-31T15:29:31+03:00
Українські Новини
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов

МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, Коронавірус
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №5 від 30 березня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, зможуть працювати тільки ті ринки, які мають зареєстрованого оператора ринку харчових продуктів.

Кількість відвідувачів ринку унормировано з розрахунку 1 людина на 20 кв. м, а відстань між покупцями в черзі повинна становити не менше 1,5 м. Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 м.

Також всі продавці і покупці повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків в період карантину.

Крім того, на карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень.

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