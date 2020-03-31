МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов

Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №5 від 30 березня, передають Українські Новини.



Згідно з документом, зможуть працювати тільки ті ринки, які мають зареєстрованого оператора ринку харчових продуктів.



Кількість відвідувачів ринку унормировано з розрахунку 1 людина на 20 кв. м, а відстань між покупцями в черзі повинна становити не менше 1,5 м. Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 м.



Також всі продавці і покупці повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.



Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.



Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків в період карантину.



Крім того, на карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень.